В Туве планируют инвестировать десятки миллиардов в открытие добычи лития

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В Туве планируют открыть производство по добыче лития, пишет ТАСС. По словам главы республики Владислава Ховалыга, до 2026 года в проект инвестируют около 20 миллиардов рублей. Само предприятие планируют открыть в Эрзинском районе Тувы.

– До 70% от общего количества рабочих мест будет составлять местное население. Всего будет создано не менее 1 тысячи рабочих мест, – отметил Ховалыг.

В Эрзинском районе республики находится Тастыгское месторождение, которое располагает почти 600 тысячами тонн лития. Премьер-министр Михаил Мишустин уже подписал распоряжение о проведении аукциона на этот участок недр для разведки и добычи ископаемых – торги пройдут 18 октября.