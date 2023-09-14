В Красноярске определили запрещенные места для выпуска бездомных животных

Фото: ИВАНОВА Диана

14 сентября в Красноярске были определены места, куда нельзя выпускать бездомных животных после стерилизации. Такое постановление подписал Владислав Логинов, глава города.

Раньше подрядчики обязаны были возвращать собак в то место, где их отловили. Однако теперь животных нельзя выпускать в радиусе 200 метров от мест, связанных с пребыванием детей.

В администрации города отметили, что вся эта информация уже доведена до подрядных организаций, работающих на территории краевой столицы.

Животных без владельцев отлавливают по заявкам жителей, которые поступают в службу 005.

Список мест, куда нельзя возвращать отловленных животных:

- детские и спортивные площадки;

- парки и скверы;

- места массового отдыха;

- территории образовательных и медицинских организаций;

- объекты культуры, физической культуры и спорта;

- кладбища; - предприятия общественного питания;

- места проведения массовых мероприятий (за исключением мероприятий с участием таких животных);

- особо охраняемые территории.