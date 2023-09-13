В Красноярском крае после капитального ремонта открылись 25 школ

Фото: правительство Красноярского края

Капитальный ремонт двадцати пяти школ завершили в Красноярском крае. Об этом рассказали в региональном правительстве. Там отметили, что в образовательных учреждениях отремонтировали фасады и инженерные системы.

Также в школы закупили мебель, современное оборудование и новые учебники. Все работы прошли за счет краевого бюджета. На это было выделено более 1,7 миллиарда рублей. Важно, что капитальный ремонт проходил не только в школах краевой столицы. Работы выполняли и в районах.

Так, капремонт прошел в одной из самых лучших образовательных учреждений региона – в железногорской школе космонавтики. Там обновили фасад здания, коридоры, школьные кабинеты, библиотеку и спортивный зал. Интересно, что цветовую гамму утверждали сами ученики. Они решили, что спортзал будет в красно-черно-белых тонах. Так рабочие и сделали. Ученики результаты довольны. Теперь они самостоятельно возьмутся за оформление коридора.

- Стены в коридорах мы оставили белыми, оформлять пространство дети будут самостоятельно – это было их решение. Для этого ребята подготовили собственный дизайн-проект, - рассказала директор школы космонавтики Светлана Сытникова.

Еще одна школа, в которой прошел капитальный ремонт, находится в поселке Подгорный. И там новый облик придумывали и ученики, и родители, и школьники. Например, преподаватели придумали доску памяти. Там они собрали фотографии всех выпускников, начиная со дня открытия школы, а это 1954 год.

Кроме того, в образовательном учреждении серьезно обновили столовую, пищеблок, классы, спортзал и комнату детских инициатив.

И только на этом работы в школах края не заканчиваются. Уже есть планы на следующий год. Их озвучила и. о. министра образования края Светлана Маковская. Она отметила, что в следующем году ремонт пройдет в 16 школах региона, а до конца этого года откроются еще четыре образовательных учреждения.

- Пожалуй, самое главное событие в этом учебном году для ребят – учеба в родных стенах школ после долгого перерыва. Некоторые школы находилась на капитальном ремонте больше года. И за это время полностью преобразились. Теперь здесь не только красивые помещения и фасад, но и созданы современные образовательные пространства: центр детских инициатив, библиотека, спортивный и актовый залы. А новое оборудование, я уверена, поможет с интересом получать знания и расширит возможности для дополнительного образования, - рассказала Маковская.