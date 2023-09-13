В Лесосибирске открыли мемориальную доску в честь погибшего на СВО полицейского

В лесосибирской школе №1 открыли мемориальную доску в честь погибшего на СВО капитана полиции Андрея Рейна. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

На спецоперацию уроженец Лесосибирска отправился в июне 2022 года. Он был в составе сводного отряда красноярской полиции. Как отметили его коллеги, мужчина с первых дней показал себя решительным и смелым сотрудником.

9 октября по месту временной дислокации был нанесен ракетный удар. Андрей и еще два сотрудника полиции получили смертельные ранения. Указом президента их посмертно наградили орденами Мужества.

В полиции Андрей Рейн служил с 2011 года. Начинал с должности кинолога. В 2015 он стал оперуполномоченным отдела уголовного розыска МУ МВД России «Красноярское». В зоне проведения специальной военной операции решил поехать по личной инициативе.