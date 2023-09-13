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НовостиОбщество13 сентября 2023 4:14

В Красноярске 15 сентября пройдет чрезвычайная сессия Законодательного Собрания

Депутаты рассмотрят вопрос о вступлении в должность губернатора Михаила Котюкова
Виктор БОРОДИН
Виктор БОРОДИН
В Красноярске 15 сентября пройдет чрезвычайная сессия Законодательного Собрания

В Красноярске 15 сентября пройдет чрезвычайная сессия Законодательного Собрания

Фото: Мария ЛЕНЦ

15 сентября в Законодательном Собрании Красноярского края пройдет чрезвычайная сессия. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента. Депутаты рассмотрят вопрос о вступлении в должность губернатора Михаила Котюкова.

Заседание краевого парламента начнется в 10:00. Никаких других вопросов в повестке сессии не будет.

Напомним, накануне краевой избирком признал результаты выборов губернатора состоявшимися. Михаил Котюков набрал 70,21% голосов. Явка на выборах составила 35,54% от числа избирателей. Это значит, что на участки пришли 729 тысяч человек.