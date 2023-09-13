Мобилизованный десантник из Минусинска погиб в ходе СВО

Фото: администрация Минусинска

38-летний десантник из Минусинска Антон Саблин погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в местной администрации.

Известно, что мужчина учился в минусинской школе №6 и в лицее №7. В армию его призвали в июне 2003. Он служил стрелком в пограничных войсках. Домой вернулся в 2005 году. Устроился на завод минеральной воды и безалкогольных напитков.

Мобилизовали Антона 26 сентября прошлого года. Служил в парашютно-десантном отделении десантно-штурмовой дивизии. Погиб в начале сентября. О дате и месте прощания в администрации обещают сообщить позже.