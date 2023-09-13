Энергетики приглашают красноярцев обсудить готовность к отопительному сезону

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске 14 сентября СГК публично отчитается о готовности своих объектов теплоснабжения к грядущему отопительному сезону. Об этом сообщает тг-канал энергетиков.

Встреча состоится на проспекте Мира, 88 (кинотеатр «Дом кино»). С 17:00 можно будет получить консультацию специалистов по начислениям за воду и тепло, а в 18:00 руководители Енисейского филиала компании отчитаются перед горожанами и ответят на их вопросы.

Прямая трансляция мероприятия состоится в тг-канале СГК. Там также можно задать вопрос.