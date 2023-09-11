В Дудинке малолетний ребенок травмировался после падения из окна

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Дудинке трехлетний ребенок получил травмы, выпав из окна второго этажа. В этот момент за ним приглядывала девятилетняя сестра. Теперь инспекторы ПДН разбираются, почему малолетние остались дома одни.

ЧП произошло в доме по улице Щорса. Девочка, которая смотрела за братом, отлучилась, и не увидела как он забрался на подоконник и открыл окно. Мальчик упал с приличной высоты, ему потребовалась госпитализация.

Родители детей в момент происшествия находились на работе. В полиции добавили, что ранее семья не попадала в поле зрения сотрудников органов.