В Красноярске комиссия избиркома рассмотрела жалобу в отношении телеканала

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9 сентября комиссия Крайизбиркома рассмотрела жалобу жителя Красноярского края на телеканал «ТВК-24». Об это сообщается в тг-канале избиркома.

Комиссия установила, что 8 сентября в телеграм-канале «ТВК-24» было опубликовано видео избирателя, с комментариями которые итогам рассмотрения были признаны недостоверными. И несмотря на то, что телеграм-канал не является СМИ, замечания были направлены в адрес главреда и журналиста телеканала. Решение комиссии направлено в краевую прокуратуру.

Избирком также обратил внимание председателей избирательных комиссий следить за тем, чтобы представители СМИ соблюдали установленный законом порядок во время работы на участках.