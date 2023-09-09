Явка на выборы губернатора в крае на 15:00 9 сентября составила 20,52%

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В Красноярском крае явка на выборы на середину второго дня голосования составила 20,52%, на довыборы в Госдуму – 20,47%. Об этом сообщает Крайизбирком.

Напомним, что сейчас в Красноярском крае проходит голосование за губернатора. Также идет добор в депутатов Заксобрание, Госдумы и муниципальные образования края. Избирательные участки будут открыты до 20:00.

По сообщениям наблюдателей, серьезных нарушений зафиксировано не было. По данным Крайизбирком, на 9 сентября рассмотрены две жалобы.