В Красноярске женщина разбилась в жестком ДТП

Фото: "ЧП Красноярск"

В Красноярске произошло смертельное ДТП на улице Одесской. Там столкнулись два автомобиля: Honda Fit и пикап Ford. По предварительным данным, женщина за рулем «Хонды» вылетела на встречку и врезалась в пикап.

От удара небольшую иномарку выкинуло на обочину, где автомобиль врезался в бордюр. 48-летняя водительница «Хонды» погибла на месте – судя по всему, она получила тяжелую травму головы.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливают все обстоятельства. Известно, что в автомобилях не было никого кроме водителей. Больше в ДТП никто не пострадал.