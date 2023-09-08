Красноярцам показали проект сквера у храма в Ветлужанке

Фото: тг-канал Сергея Еремина

Жителям Красноярска представили проект будущего облагораживания пустыря перед храмом в Ветлужанке. Референсы опубликовал и.о. заместителя губернатора Сергей Ерёмин в своем телеграм-канале.

Будущий сквер «Михайловский» вошел в список семи мест, которые в следующем году благоустроят по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».

В сквере оборудуют освещение, пешеходные дорожки, высадят газон, кустраники и деревья, сухой речей с мостиком, дождевой сад. Детские площадки будут доступны и инклюзивным малышам. Не забудут при благоустройстве и про собачников – дог-боксы и специальные урны также есть в проекте.