В Красноярском крае проведут прямую линию с главой регионального СК

Фото: СК по Красноярскому краю

В Красноярском крае пройдет прямая линия с главой следственного комитета региона Алексеем Ереминым. Она состоится завтра, 8 сентября: с 10 до 11 часов граждане смогут дозвониться руководителю СК со своими проблемами и вопросами.

– Граждане могут обращаться по вопросам, отнесенным к компетенции органов Следственного комитета России, с заявлениями о восстановлении или защите нарушенных прав, свобод и законных интересов, – сообщили в СК.

Оператор будет принимать звонки по номеру 8(391) 273-02-92. Для связи с Ереминым будет необходимо сообщить свои личные данные.