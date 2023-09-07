Красноярцам предлагают обменять минуты на билеты в музеи

Музейный центр «Площадь Мира». Фото предоставлено музеем

Экономные жители Красноярского края, а также гости нашего региона могут обменять неиспользованные минуты на билеты в музеи Красноярска. Такую возможность предлагает своим клиентам Tele2. За минуты можно сходить в центр современного искусства «Площадь Мира» и интерактивный музей науки «Ньютон Парк». Обмен минут доступен в приложении «Мой Tele2» и на сайте оператора.

Музейный центр «Площадь Мира» – крупнейшая в Сибири презентационная площадка современного искусства. Коллекция музея насчитывает больше двух тысяч произведений, среди которых работы Валерия Кошлякова, Александра Бродского, Александра Аввакумова, Леонида Тишкова, Сергея Волкова, Ирины Кориной, Ирины Затуловской, Тимура Новикова, Владислава Мамышева-Монро и других. Для клиентов Tele2 поход в музей обойдется в 250 минут. Билет позволяет посетить все постоянные и временные экспозиции.

Интерактивный музей «Ньютон Парк».Фото предоставлено музеем

Интерактивный музей «Ньютон Парк» – место, которое понравится и детям, и взрослым. Здесь можно на практике постигать законы физики, химии и других наук. А еще трогать экспонаты руками, играть с ними и фотографироваться. Кроме экскурсий, здесь проводят шоу и мастер-классы. Чтобы посетить музей, клиенту Tele2 достаточно обменять 400 минут на промокод, затем активировать промокод на сайте krs.kassir.ru и получить билет на электронную почту. По такому билету можно посмотреть две выставки или электрошоу.

Обменять минуты можно до 9 октября 2023 года, а использовать промокоды (билеты) – до 23 октября. В целом в акции участвуют музеи семи городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Казани, Красноярска и Тулы. При этом воспользоваться обменом минут на билеты могут клиенты Tele2 всех регионов: достаточно выбрать город и музей в личном кабинете или приложении «Мой Tele2», обменять накопленные минуты на промокод.

Кстати, Tele2 совместно c Tiburon Research провела исследование и выявила, что в топ-4 самых популярных культурно-досуговых мест за последний год входят кинотеатры (70%), музеи и выставки (58%), дни города и городские праздники (51%), театры (46%). Поддерживая интерес клиентов к искусству, в начале 2023 года Tele2 реализовала свою уникальную механику «обмен минут» в партнерстве с музеями Москвы и Санкт-Петербурга. Акция стала популярной у абонентов – они обменяли на билеты более 15 млн минут.

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