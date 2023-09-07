В красноярском микрорайоне «Тихие зори» появятся 4 арт-объекта

Фото: администрация Красноярска

В Красноярске на набережной микрорайона «Тихие зори» появятся 4 арт-объекта. Об этом сообщает администрация города.

Они будут называться «Летний снег», «Путь хариуса», «Стая рыб» и «Берега». Ранее эти проекты смогли победить в конкурсе «Искра», который проводится центром «Зеркало» уже много лет.

Фото: администрация Красноярска

Фото: администрация Красноярска

Арт-объект под названием «Берега» уже в процессе реализации. Он украсил стены подземного перехода. Для остальных проектов сейчас подготавливают необходимые материалы.