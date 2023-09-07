В Красноярске на Бугаче начали забивать сваи для нового детского сада

Фото: администрация Красноярска

На Бугаче забивают сваи для нового детского сада. Об этом сегодня, 7 сентября, рассказали в мэрии Красноярска.

Его возведут рядом со школой №159. Подрядчик приступил к строительству немного раньше, чем это было определено сроками контракта. Сейчас свайное поле готово на 50%, а завершить все работы должны в сентябре 2024 года.

Садик рассчитан на 300 детей, в здании предусмотрены спортивный и музыкальный залы. В подвальном этаже запроектирована прачечная и технические помещения. На улице дети смогут проводить время на спортивных площадках, в песочницах, а также кататься с горок.

– Возведение объектов социальной инфраструктуры – это задача, которую ставят перед нами красноярцы. Строя новые объекты, мы руководствуемся принципом комплексности, снижаем дефицит учреждений образования в развивающихся районах. Так, до конца этого года в эксплуатацию будет введено еще два дошкольных учреждения – на улице Крайняя и в микрорайоне «Медицинский городок» за кардиоцентром, – отметил глава города Владислав Логинов.

За последние 5 лет в Красноярске появился 21 новый детский сад, 15 из них построено муниципалитетом, 6 приобретено у застройщиков.