В Хакасии несколько человек погибли в страшной аварии на мокрой трассе

Фото и видео: "Нетипичный Абакан"

В Хакасии произошло серьезное ДТП на трассе Шира – Абакан. Там столкнулась легковушка и «Газель»: от удара легковой автомобиль буквально разметало по трассе и вынесло в кювет, а у грузовика загорелась кабина.

Как рассказали очевидцы в соцсетях, в легковом авто в этот момент находились двое мужчин и две женщины. Все они погибли на месте. Водитель «Газели» остался жив, но получил травмы и был доставлен в больницу.

Отметим, что ДТП произошло во время ливня. В соцсетях комментаторы предположили, что легковушка пошла на обгон и устроила лобовое столкновение.