В Каратузском районе Красноярского края начали строить защитную дамбу

Фото: министерство экологии Красноярского края

В селе Качулька Каратузского района начата работа по возведению защитной дамбы и берегоукрепления. 4 сентября стройку посетил Павел Борзых, и.о. министра экологии Красноярского края. Об этом рассказывает сайт Sibnovosti.

Сейчас подрядчик укладывает основание строения. В черте Качульки размывает правый берег реки Амыл. При ее разливе затоплению может быть подвергнуто до 154 домов и построек, а при подтоплении нарушается транспортное сообщение с 5 населенными пунктами.

Фото: министерство экологии Красноярского края

Защитная дамба строится за счет краевого бюджета. Ее длина почти 2,5 километра, ширина – 4,5 метра.

Возведение объекта ведется в рамках госпрограммы «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов».

- Уже в следующем году защитная дамба будет построена. Это позволит защитить от рисков подтопления 250 жителей села Качулька, обеспечить устойчивую работу объектов социальной инфраструктуры, объектов электро-, тепло- и водоснабжения, - заявил Борзых.