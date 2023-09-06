Красноярский Роспотребнадзор объяснил, когда нужно оплачивать поврежденный товар

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Красноярский Роспотребнадзор объяснил, когда покупатель должен оплачивать поврежденный товар в магазине. В ведомстве рассказали, что недавно к ним обратилась женщина, которая случайно уронила йогурт у кассы.

Специалисты отметили, что до момента оплаты товара риски случайного повреждения лежат на продавце. Покупатель не обязан платить за товар в том случае, если вред причинен не умышленно. Например, в случае узких проходов в торговой точке, скользкого пола в помещении и так далее.

Однако магазин все же имеет право потребовать заплатить за поврежденный товар. Покупатель может добровольно возместить ущерб, если он признает свою вину в порче товара.

- Если покупатель не считает себя виноватым, то заставить его возместить ущерб администрация магазина не имеет права. Данная обязанность возникнет у покупателя, только если в судебном порядке будет доказано, что ущерб нанесен умышленно, - добавили в Роспотребнадзоре.