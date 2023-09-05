В Туве посадили главного криминального авторитета республики

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В Туве закончился суд над криминальным авторитетом Орлан-оолом Донгаком. Его приговорили к 10 годам заключения за занятие высшего положения в преступной иерархии. Присяжные признали Донгака виновным и не заслуживающим снисхождения, хотя сам он свою вину не признал.

Как пишет «Коммерсант», восхождение Донгака к криминальной славе началось в 2017 году, когда тот попал под протекцию вора в законе Руслана Гегечкори, находившегося в тюрьме. Донгак стал «положенцем», то есть представляющим интересы вора в законе.

Орлан-оол Донгак занимался пополнением «общака», контролировал ряд районов и тюрем Тувы, а также пропагандировал «воровскую романтику» среди молодежи. В марте 2018 года Руслан Гегечкори освободился и уехал из Тувы, после чего Донгак фактически стал единственным криминальным лидером в регионе.

Новый авторитет в конце 2018 года организовал карточный турнир для своих сподвижников, а в 2020 году провел сходки в двух районах Тувы, где утвердил новых «смотрящих». Сам он отказался признавать за собой ответственность за эти мероприятия, но обжаловать итоговый приговор суда не стал.