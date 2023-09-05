В Ачинске спасли собак, которые несколько дней провели в запертой квартире

Фото: МВД по Красноярскому краю

4 сентября в Ачинске полицейские, спасатели и местные жители вызволили двух собак, которые провели пять дней в запертой квартире. Об этом рассказали в МВД по Красноярскому краю.

В дежурную часть поступило сообщение от обеспокоенных жильцов дома на улице Строителей. Они поведали, что в многоэтажке уже несколько дней слышен жалобный лай, который доносится из запертой квартиры. Неравнодушные граждане все это время подкармливали животных через незапертое окно балкона. На место выехали сотрудники ППСП. Началась спецоперация по спасению бедолаг.

На помощь откликнулась знакомая хозяйки квартиры. Женщина забралась по лестнице на второй этаж к балкону, закутала собак в простынь и передала их полицейским. Питомцы были спасены. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

- Позже было установлено, что владелица животных обвиняется в неуплате средств на содержание детей, и ранее игнорировала заседания суда. В настоящее время она заключена под стражу, - добавили стражи порядка.