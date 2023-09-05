В Красноярске тренер по биатлону присвоил 11 тыс. патронов и начал их продавать

Фото: прокуратура Красноярского края

Красноярский тренер по биатлону предстанет перед судом за махинации с боеприпасами. Он присвоил себе 11 тысяч патронов, а затем начал их продавать. Об этом сегодня, 5 сентября, сообщает краевая прокуратура.

К 30 годам у мужчины был солидный спортивный опыт. Он успевал совмещать тренерскую карьеру в «Академии биатлона» и спортивной школе олимпийского резерва на ее базе. Такая загруженность не остановила его на пути к преступлениям. Житель Красноярска захотел зарабатывать еще больше.

С 2019 года мужчина начал присваивать неиспользованные в тренировках патроны спортсменов. В более чем 130 ведомостях он записал ложные сведения о расходовании. Тренер смог «накопить» более 11 тысяч патронов калибра 5,66 мм на сумму 83 тыс. руб. Все эти боеприпасы он продавал тем, кто занимался биатлоном на платной основе.

В июле 2022 года «бизнес» был остановлен — мужчину задержали сотрудники ФСБ.

Уголовное дело о присвоении (ч. 3 ст. 160 УК РФ) и незаконном сбыте боеприпасов к огнестрельному оружию (ч. 2 ст. 222 УК РФ) будет рассмотрено в суде. Теперь злоумышленнику грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.