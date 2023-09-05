Глава Красноярского края Михаил Котюков озвучил приоритеты для правительства

Фото: правительство Красноярского края

Глава Красноярского края Михаил Котюков озвучил приоритеты в работе для регионального правительства. Врио губернатора сделал это в ходе подведения итогов совещания по социально-экономическому развитию Красноярского края, прошедшего на минувшей неделе под руководством Президента страны Владимира Путина. Как сообщили в пресс-службе руководства края, также был роздан ряд поручений.

Одни из самых главных поручений - обеспечить рост экономики за счет поддержки производств, стимулировать глубокую переработку сырья, формировать кооперационные цепочки внутри региона. Также правительство региона должно изучить полноту использования федеральных мер краевыми предприятиями.

Отдельно обсуждался вопрос газификации – в ближайшее время чиновникам необходимо определиться с оптимальным вариантом проведения магистрального газа, исходя из того, что в 2028 году ресурс должен быть у потребителя.

Также Михаил Котюков сообщил о том, что главой государства поддержано возвращение Красноярскому экономическому форуму статуса федеральной площадки.

«В завершение хочу сказать, что ключевым показателем эффективности власти любого уровня будут условия жизни людей. На этих приоритетах прошу сконцентрироваться и подготовить программу развития края с вовлечением граждан и предприятий региона», – заявил Михаил Котюков.