Красноярец пожаловался на прожекторы музейного центра «Площадь Мира»

Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Красноярска пожаловался в Роспотребнадзор на слишком яркий свет прожекторов музейного центра «Площадь Мира». Об этом сегодня, 5 сентября, рассказал Дмитрий Горяев, глава ведомства.

По словам заявителя, прожекторы музея по ночам светят прямо в окна его квартиры — от мерцания не спасают даже шторы. Горяев отметил, что подобная освещенность жилого дома может негативно влиять на условия проживания: мешать отдыху и вызывать проблемы со сном.

«Площади Мира» было объявлено предостережение.

При этом глава ведомства добавил, что житель краевого центра решил не обращаться к владельцу «светящихся объектов» с просьбой убрать свет, хотя обычно такой просьбы бывает достаточно. Если виновник отказывается решать проблему и продолжает мешать спокойствию — пишите жалобу в Роспотребнадзор.