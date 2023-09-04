Красноярцев просят помочь найти мужчину, который пропал летом 2021 года

Фото: СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Жителей Красноярского края просят помочь найти 59-летнего мужчину, который пропал летом 2021 года.

В производстве Уярского межрайонного следственного отдела находится уголовное дело, заведенное по факту исчезновения Круглова Андрея Михайловича, 15.06.1964 года рождения.

По информации следствия, 26 июля 2021 года мужчина возвращался из Красноярска в Зеленогорск, по пути он вышел из машины на трассе «Сибирь» в районе деревни Марьевка Уярского района. С тех пор о нем ничего не известно.

Публикуем приметы пропавшего: на вид 55-58 лет, худой, тип лица европейский, рост 175 см, волосы с проседью и коротко стриженные.

Был одет: футболка, джинсы, коричневые туфли, а также черная дорожная сумка.

Всех, кому что-либо известно о возможном местонахождении мужчины, просят звонить по номерам: 8-902-912-83-86, 8 (391) 227-06-45 или 102.