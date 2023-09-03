В Норильске трое мужчин после погони напали на инспектора ДПС. Стоп-кадр видео

В Норильске задержали трех молодых людей, которые нарушили сразу несколько статей закона. Они не просто отказались подчиниться законным требованиям сотрудников полиции, но и применили насилие в отношении представителя власти.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе Северного города, вечером 1 сентября наряд ДПС патрулировал улицы и заметил автомобиль со слишком тонированными передними стеклами. Однако на требование остановиться водитель прибавил газу и попытался скрыться.

Началась погоня, «Рено» был остановлен. Однако когда госавтоинспектор потребовал предъявить документы, водитель и два его товарища стали вести себя агрессивно, избили полицейского, а после скрылись. На место прибыло подкрепление. В скором времени были задержаны ранее судимый 17-летний подросток и два еще пока несудимые молодые люди 23 и 24 года. Всех доставили в отдел полиции и сообщили, что завели на них уголовное дело.