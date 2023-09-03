Через Красноярск пройдет общероссийский крестный ход. Фото: Красноярская епархия

Через Красноярск пройдет общероссийский крестный ход, посвященный 600-летию явления Годеновского креста близ Ростова Великого. Он стартовал сегодня, 3 сентября, в городе Мурманске, а завершится во Владивостоке 4 ноября – в День народного единства.

Крестный ход пройдет через города Белоруссии и России. Есть в списке этих городов и Красноярск. Здесь он будет 19 и 20 октября, после чего эстафету примет Иркутск.

Верующие смогут присоединиться к крестному ходу. Кроме того, в планах организаторов – культурно-просветительские мероприятия, в том числе встречи, кинопоказы, беседы о традиционных ценностях.

Информация от Красноярской епархии:

Животворящий Крест Господень был чудесно явлен пастухам близлежащего села на болоте в 55 верстах от города Ростова. Увидев над непроходимым болотом посреди неизреченного столпа света на воздухе Животворящий Крест Господень, пастухи, по благословению епископа, начали строить на расстоянии версты от этого места церковь. Однако сделанное ими основание церкви Божиим произволением переместилось на место чудесного явления, над которым вновь воссиял Животворящий Крест. Явленный образ распятия Христова после этого сделался всем видимым и доступным.