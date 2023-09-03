В Дудинке пьяный лихач ночью протаранил три машины и скрылся. Фото: ГИБДД

В Дудинке наказали местного жителя, который устроил ночной «замес» в одном из дворов города. Северный лихач разбудил родной город звуками бьющихся автомобилей, сигнализаций, скрипом колес. Как выяснилось, кто-то повредил три припаркованных автомобиля, а затем скрылся с места происшествия.

Инспекторы ДПС быстро установили виновника ДТП. Его автомобиль ВАЗ-2107 нашли в другом дворе. Там же и сам нарушитесь спокойствия. 20-летний северянин спал богатырским сном в состоянии алкогольного опьянения.

Позже, когда проспался, рассказал, что купил автомобиль недавно. Решил съездить в гости, где и выпил спиртное. А после лихо сел за руль и отправился домой. Когда выезжал со двора – разбил три чужие машины, после чего снова поехал к товарищам, где продолжит накачиваться градусами.

В пресс-службе полиции рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что в отношении 20-летнего мужчины составили 7 административных материалов. Наказание – административный арест на 8 суток, штрафы более чем на 46 тысяч рублей. Также молодому человеку придётся возместить ущерб за повреждённые авто.