Житель Хакасии хранил в диване самодельную винтовку, патроны и порох

Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель села Черное Озеро (Ширинский район) хранил в диване самодельную винтовку, патроны и порох. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщили в МВД по Республике Хакасия.

Следствием установлено, что 36-летний мужчина незаконно приобрел и хранил оружие с оптическим прицелом, изготовленное с использованием заводских частей от винтовки Мосина. Помимо этого, у него обнаружили 12 патронов и более 1 кг пороха.

«Богатство» ему досталось от умершего родственника – сельчанин нашел его в подполье и решил сохранить. Полицейские арсенал изъяли.

Расследование уголовного дела по ч.1 ст. 222 и ч.1 ст. 222.1 УК РФ в отношении злоумышленника завершено.

Уголовное дело было направлено в суд.