В Красноярском крае началось строительство комбината по производству соков

Фото: сайт «Енисейской Сибири»

В Емельяновском районе Красноярского края началось строительство крупного комбината по производству соков, напитков и детского питания. Об этом рассказывает сайт «Енисейской Сибири».

Инвестиционный проект реализуют по соглашению правительства Красноярского края и компании «Крастехстрой», а сопровождает его Корпорация развития Енисейской Сибири. Объем инвестиций – 3,9 млрд рублей.

Завод, который разместится на площади 3,5 га, должны достроить до конца 2024 года. По проекту комбинат будет производить 300 тысяч тонн продукции за год.

– При строительстве комбината мы применяем лучшие практики создания современного высокотехнологичного производства. Реализация инвестиционного проекта позволит создать более 240 новых рабочих мес, – рассказал Николай Бабирук, исполнительный директор ООО «Крастехстрой».