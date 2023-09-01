В Красноярском крае произошла массовая авария с возгоранием автомобилей

Фото: МВД

В Красноярском крае произошла жесткая авария с четырьмя автомобилями. Автомобили столкнулись в Канском районе, на 1040 км трассы Р-255: аварию спровоцировал водитель «Приоры», который выскочил на встречку и врезался в грузовик «Фрейтлайнер». После удара уже тягач также вылетел на встречку и «собрал» две легковые иномарки.

Как рассказали в МВД, после столкновения «Фрейтлайнер» и одна из иномарок, «Фольксваген Пассат», загорелись, огонь также перекинулся на «Приору». В ДТП погибли водители обеих иномарок, водитель и пассажир грузовика получили травмы и ожоги. О состоянии водителя «Приоры» в полиции не сообщили, но по предварительным данным, он остался жив.

Вторая иномарка, «Мицубиси Мираж», не успела загореться, поскольку ее раздавило прицепом фуры. Водитель за рулем погиб мгновенно – от авто почти ничего не осталось.

На место аварии лично выехал врио начальника краевого ГИБДД вместе со специализированной следственно-оперативной группой.