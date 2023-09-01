В салатах канской столовой нашли кишечную палочку

Фото: Мария ЛЕНЦ

В макаронах и салатах, приготовленных в канской столовой, обнаружена кишечная палочка. Об этом сегодня, 1 сентября, рассказали в Роспотребнадзоре по Красноярскому краю.

В июле в заведении «Ешь пей» на улице Урицкого сотрудниками ведомства был проведен плановый контроль блюд – салатов «Винегрет» и «Витаминный», а также макарон. В результате проведенных исследований в образцах были обнаружены опасные микробы. В итоге всю приготовленную продукцию сняли с продажи.

Владелец столовой заплатил штраф в размере 15000 рублей.

— Микробы могут появиться в продукте из-за несоблюдения технологии его приготовления. К примеру, нарезка всех овощей, даже если они сварены накануне, должна проводиться в момент приготовления салата, а не заранее, так как это может способствовать развитию и размножению микроорганизмов, — рассказали специалисты.