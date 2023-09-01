Осенью в лесах Красноярского края высадят 3,7 миллиона сеянцев хвойных пород. Фото: Мария ЛЕНЦ

Этой осенью в лесах края высадят 3,7 миллиона сеянцев хвойных пород. Их выращивают в мини-теплицах, с закрытой корневой системой, а значит, при посадках она не будет травмироваться. Специалисты лесничеств и арендаторы как раз завершают подготовку почвы под лесные культуры. Первыми к посадкам приступят в Минусинском и Ермаковском лесничествах, сообщает региональный минлесхоз.

В процессе лесовосстановления используются новые плуги, культиваторы и сеялки, их закупили в этом году за счет краевого бюджета. Всего за последние годы регион приобрел 231 единицу техники и оборудования, в том числе по нацпроекту «Экология».

Андрей Бжидских, директор Ермаковского лесничества: «Специалисты ухаживают за сеянцами, пока они подрастают на открытых площадках в питомниках: проводят прополку, вносят удобрения в почву. Хороший уход позволяет вырастить качественный посадочный материал, молодые деревья лучше приживаются в открытом грунте. В возрасте 2-3 лет их высадят в лесах».