В Красноярском аэропорту втрое увеличится количество бортов «Аэрофлота» Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском аэропорту втрое увеличится количество базирующихся бортов «Аэрофлота». Сейчас их шесть, а планируется восемнадцать. Об этом накануне, 31 августа, рассказал министр транспорта РФ Виталий Савельев в ходе совещания Президента РФ Владимира Путина и руководителя Красноярского края Михаила Котюкова.

Произойдет это к 2026 году. Роль аэропорта «Красноярск» во внутреннем и международном авиасообщении сообщение растет. А вместе с этим растет и нагрузка на взлетно-посадочную полосу. Следовательно, стоит вопрос о ее реконструкции. Сделать это нужно не позднее 2027 – 2028 года, иначе может настать такой момент, что аэропорту придется ограничить свою работу.

Следовательно, готовиться нужно уже сейчас. По предварительным подсчетам потребуется на это около 8 миллиардов рублей. Из них примерно 150 миллионов – на разработку проектно-сметной документации.