Красноярцы устроили драку в очереди за водой после отключения водоснабжения

Фото и видео: "ЧП Красноярск"

Жители Красноярска устроили драку в очереди за водой. Инцидент произошел на улице Норильской, где, по утверждениям местных жителей, уже сутки нет водоснабжения. Власти, по словам жильцов, организовали подвоз воды только к вечеру, и за ней выстроилась очередь.

На кадрах, снятых очевидцем, видно, как десятки людей стоят в очереди к водовозу. В какой-то момент между несколькими молодыми людьми завязался конфликт, который перерос в скоротечную драку. Что именно послужило причиной ссоры неизвестно, но стороны через некоторое время смогли разойтись мирно.

– Сначала повредили трубу у нас на Калинина, поэтому не было воды. Переносили 5 раз, по итогу где то дали на два часа воду, где то так и нет. Подвоза воды не было во все дома, – пожаловался один из жителей.