Красноярский «Биг-Бен» сменит мелодию часов на 1 сентября

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Главные городские часы у администрации Красноярска завтра, 1 сентября, сменят мелодию, сообщают Gornovosti. Вместо привычного звука, символизирующего наступление полудня, «Биг-Бен» сыграет мелодию по мотивам песни Владимира Шаинского «Чему учат в школе».

Песня проиграет не только в полдень: впервые ее можно будет услышать в 9 утра, после чего она также сыграет в 15, 18, 19 часов, и в последний раз – в 21:00.

Отметим, что часы нередко меняют мелодию в честь каких-нибудь мероприятий. К примеру, в июне в честь 395-летия города «Биг-Бен» играл гимн Красноярска.