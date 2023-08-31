В Красноярске ребенку, которого покусали собаки, выплатят компенсацию

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В Красноярске ребенку, которого покусали бездомные собаки, выплатят компенсацию. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Было установлено, что в 2022 году в районе сквера Одесский на 16-летнего подростка напала стая агрессивных животных. В результате нападения школьник получил травму кисти, гематомы и раны. Помимо этого, несовершеннолетний подвергся эмоциональному стрессу и был вынужден пройти курс вакцинаций и уколов.

За отлов бездомных собак в городе отвечает МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства». Прокуратура обратилась с иском о взыскании с учреждения компенсации морального вреда.

Судом требования прокуратуры удовлетворены. Пострадавший мальчик получил 35 тыс. рублей.