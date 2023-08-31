В Красноярском крае рак груди занимают первое место среди всех онкозаболеваний

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В Красноярском крае рак груди занимают первое место среди всех онкологических заболеваний. Об этом накануне, 30 августа, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Только за 2022 год выявлено 1649 случаев заболевания, 77% – на ранних стадиях. Рак на ранних стадиях выявляют благодаря своевременной диагностике, а поэтому врачи рекомендуют регулярно проходить диспансеризацию. Благо арсенал местных онкологов регулярно пополняется оборудованием: в 2023 году были закуплены УЗИ-аппарат экспертного класса и цифровой маммограф.