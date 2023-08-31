В Красноярске футбольный фанат предстанет перед судом за нападение на подростка

Скриншот: видео прокуратуры Красноярского края

Краевая прокуратура направила в суд уголовное дело о нападении футбольного фаната на 15-летнего парня в центре Красноярска.

Все произошло еще в апреле 2023 года. Во время вечерней прогулки внимание 17-летнего фаната привлекла компания подростков в цветных жилетах с нашивками. Злоумышленник в кругу своих друзей сразу понял, что это «противник» и начал их оскорблять. Далее в дело пошли перцовые баллончики. Однако конфликт не прекратился.

Позже компании пересеклись возле мэрии. Уже на этом месте футбольный фанат со спины подбежал к 15-летнему юноше и ножом нанес удар в ухо. После этого злоумышленник убежал.

Теперь молодому человеку грозит до 7 лет тюрьмы за хулиганство с применением насилия и оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Вину он признал частично. Оценку обстоятельств даст суд.

Отметим, что в октябре 2022 года нападавший уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. Тогда к нему ограничились мерой воспитательного воздействия в виде предупреждения.