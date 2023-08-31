Красноярские студенты и школьники смогут ездить на электричках со скидкой

Фото: Мария ЛЕНЦ
В Красноярском крае с 1 сентября школьники и студенты очной формы обучения смогут ездить на электричках со скидкой в 50%. Об этом сообщают социальные сети КрасЖД.
Льготные условия будут действовать по 30 июня в пригородных поездах Красноярской магистрали. Для покупки билетов студентам нужно предъявить студенческий билет (с отметкой о продлении), а школьникам – справку с места учебы.
Также такие скидки действуют на территории Хакасии (с 1 сентября по 15 июня) и в Кемеровской области (с 1 сентября по 31 мая).
Железнодорожники отмечают, что в Красноярском крае для студентов есть ограничения по возрасту. Под льготу попадают учащиеся до 23 лет.