Красноярские студенты и школьники смогут ездить на электричках со скидкой

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае с 1 сентября школьники и студенты очной формы обучения смогут ездить на электричках со скидкой в 50%. Об этом сообщают социальные сети КрасЖД.

Льготные условия будут действовать по 30 июня в пригородных поездах Красноярской магистрали. Для покупки билетов студентам нужно предъявить студенческий билет (с отметкой о продлении), а школьникам – справку с места учебы.

Также такие скидки действуют на территории Хакасии (с 1 сентября по 15 июня) и в Кемеровской области (с 1 сентября по 31 мая).

Железнодорожники отмечают, что в Красноярском крае для студентов есть ограничения по возрасту. Под льготу попадают учащиеся до 23 лет.