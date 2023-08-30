Пять человек, в том числе дети, пострадали в аварии под Дивногорском

Фото: МВД по Красноярскому краю

Днем 30 августа под Дивногорском произошло ДТП с участием грузовика. Об этом сообщили в МВД по Красноярскому краю.

По предварительной информации, 41-летний водитель грузовика «Рено» двигался со стороны Красноярска в сторону Дивногорска. На 23 километре трассы «Енисей» он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Произошло столкновение с легковым автомобилем.

Фото: МВД по Красноярскому краю

В больницу доставлены пять человек: водитель грузовика, а также четверо пассажиров «Вольво» (52-летняя женщина и три несовершеннолетних девочки 2021 г.р., 2010 гр. и 2005 г.р.). В полиции отметили, что 1,5-годовалую девочку перевозили с нарушением — она была на руках у матери.

На месте работают инспекторы ГИБДД. Все подробности произошедшего выясняются.