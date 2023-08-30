В Красноярском крае составили топ-5 вакансий «оборонки»

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В Красноярском крае служба занятости составили топ-5 вакансий оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщает сайт Sibnovosti.

В регионе сохраняется высокая потребность в кадрах для «оборонки». В топ-5 вакансий вошли:

- инженер-программист в АО «Решетнев» (Железногорск). Зарплата — 90 тысяч рублей;

- токарь в компанию «ИСО» (Ачинск). Зарплата — 100 тысяч рублей;

- ведущий инженер-разработчик в АО «НПП «Радиосвязь» (Красноярск). Зарплата — до 120 тысяч рублей;

- главный приборист завода регенерации топлива для горно-химического комбината (Железногорск). Зарплата — 139 тысяч рублей;

- слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования в «Норникель» (Норильск). Зарплата — 214 тысяч рублей.

— Краевая служба занятости организовала системную работу по заполнению кадровой потребности предприятий оборонно-промышленного комплекса. Одна из мер комплекса мероприятий — открытый отбор соискателей на ярмарках вакансий. Так, в Красноярске целевые ярмарки вакансий недавно прошли на площадках отделов занятости населения по Октябрьскому, Ленинскому и Советскому районам, — рассказали сотрудники службы занятости.