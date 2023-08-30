Пьяный житель Тувы угрожал убийством 15-летнему подростку

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Пьяный житель Тувы угрожал убийством несовершеннолетнему. Об этом сегодня, 30 августа, рассказали в МВД по республике.

В дежурную часть поступило заявление от 23-летней жительницы поселка Каа-Хем. Полицейские установили, что нетрезвый муж заявительницы, держа в руке нож, угрожал физической расправой ее младшему брату. Агрессивное поведение мужчины было вызвано ссорой с женой, которая после конфликта ушла из дома. Дебоширу очень не понравилось то, что подросток не знал, куда ушла его сестра.

Злоумышленник был задержан. Заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы). Мужчине грозит до 2 лет тюрьмы.