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НовостиОбщество30 августа 2023 4:19

В Хакасии прошел межведомственный рейд по нелегальным мигрантам

Всего было проверено 56 иностранных граждан
Вячеслав КУИМОВ
Фото: МВД по Республике Хакасия

Фото: МВД по Республике Хакасия

29 августа в Хакасии прошел межведомственный рейд по исполнению иностранными гражданами миграционного законодательства. Об этом сообщили в МВД по республике.

Мероприятия прошли на территории рынков в Абакане и в теплицах, расположенных в Усть-Абаканском районе. Всего проверено 56 мигрантов. Выяснилось, что 8 иностранных граждан незаконно находились на территории России. Помимо этого, было выявлено 14 административных правонарушений.

В отношении 4 иностранцев вынесены постановления об административном выдворении за пределы РФ.

Общая сумма штрафов составила 28 тысяч рублей.