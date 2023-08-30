В Хакасии прошел межведомственный рейд по нелегальным мигрантам

Фото: МВД по Республике Хакасия

29 августа в Хакасии прошел межведомственный рейд по исполнению иностранными гражданами миграционного законодательства. Об этом сообщили в МВД по республике.

Мероприятия прошли на территории рынков в Абакане и в теплицах, расположенных в Усть-Абаканском районе. Всего проверено 56 мигрантов. Выяснилось, что 8 иностранных граждан незаконно находились на территории России. Помимо этого, было выявлено 14 административных правонарушений.

В отношении 4 иностранцев вынесены постановления об административном выдворении за пределы РФ.

Общая сумма штрафов составила 28 тысяч рублей.