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НовостиОбщество30 августа 2023 4:00

В Красноярске начали возводить стены храма Иоакима и Анны на Стрелке

Будущие очертания брусовой церкви можно уже увидеть с набережной
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: Храм Иоакима и Анны

Фото: Храм Иоакима и Анны

В Красноярске начали возводить из бруса стены храма Иоакима и Анны на Стрелке. Как рассказали в соцсетях церкви, очертания религиозного здания уже можно увидеть с набережной.

До этого в начале лета сформировали крепкий фундамент, уходящий на несколько метров в землю. Размеры будущего храма составят 12 на 21 метр.

Добавим, что храм Иоакима и Анны должны завершить уже к декабрю 2024 года. Он предшествует строительству нового кафедрального собора на Стрелке. А большой храм должен появиться на месте установленного креста, который освятил патриарх РПЦ. Несмотря на то, что многие красноярцы высказались против застройки набережной территории, решение остается неизменным. Заметим, что другие жители краевого центра предпочитают видеть на этом месте все же храмовое сооружение вместо офисно-деловых центров.