В Красноярском крае два грузовика столкнулись на Енисейском тракте

Фото: служба спасения Красноярского края

29 августа в Красноярском крае на 40 км Енисейского тракта столкнулись два грузовика. Об этом сообщают региональные спасатели.

Известно, что грузовые машины двигались в попутном направлении – в сторону краевой столицы. На место ДТП выехали сотрудники ГИБДД и дежурная смена «Противопожарной охраны Красноярского края» поселка Миндерла Сухобузимского района. Пожарные освободили пассажира, которого зажало в машине. Он был без сознания. Мужчину передали медикам.

Фото: служба спасения Красноярского края

Еще одна авария на Енисейском тракте произошла около полуночи. Водитель «Форда» не справился с управлением, затем съехал в кювет и врезался в деревья. Пассажир и водитель легкового автомобиля получили травмы. Пострадавших передали медикам.