Впервые за 25 лет в Красноярск приехал Театр Олега Табакова

Владимир Машков в Красноярске Фото: тг-канал Аркадия Зинова

В Красноярске выступили артисты Театра Олега Табакова. В ТЮЗе на фестивале юного зрителя «Язык мира» прошёл показ спектакля «Ревизор».

Премьера по одноименному произведению Гоголя состоялась в театре ещё в 91-м году. Почти 30 лет спустя, спектакль решили сделать в новом прочтении и с другим составом артистов.

Одна из главных ролей досталась известному актёру Владимиру Машкову. А вот Владислав Миллер стал самым молодым в истории русского театра артистом, кто сыграл роль Хлестакова. Миллеру 24 года. Режиссёром спектакля стал Сергей Газаров.