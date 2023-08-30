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НовостиЗвезды30 августа 2023 3:19

Впервые за 25 лет в Красноярск приехал Театр Олега Табакова

Зрители увидели спектакль по произведению Гоголя
Виктор БОРОДИН
Владимир Машков в Красноярске Фото: тг-канал Аркадия Зинова

Владимир Машков в Красноярске Фото: тг-канал Аркадия Зинова

В Красноярске выступили артисты Театра Олега Табакова. В ТЮЗе на фестивале юного зрителя «Язык мира» прошёл показ спектакля «Ревизор».

Премьера по одноименному произведению Гоголя состоялась в театре ещё в 91-м году. Почти 30 лет спустя, спектакль решили сделать в новом прочтении и с другим составом артистов.

Одна из главных ролей досталась известному актёру Владимиру Машкову. А вот Владислав Миллер стал самым молодым в истории русского театра артистом, кто сыграл роль Хлестакова. Миллеру 24 года. Режиссёром спектакля стал Сергей Газаров.