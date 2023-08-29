Фото: тг-канал «‎Парламент на Енисее»

29 августа в обращение вышла новая почтовая марка «Красноярск — город трудовой доблести». Об этом сообщают социальные сети Заксобрания края.

Звание «Город трудовой доблести и славы» присвоено Красноярску 20 мая 2021 года. Всего во время войны в город было эвакуировано 29 различных предприятий. Они обеспечивали производство необходимого вооружения и продовольствия.

На марке можно увидеть памятник «Союз фронта и тыла», который установили в 2005 году у Мемориала Победы, через 60 лет после окончания Великой Отечественной войны.