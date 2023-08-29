Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 августа 2023 7:55

В обращение вышла новая почтовая марка «Красноярск — город трудовой доблести»

На марке изображен памятник «Союз фронта и тыла»
Вячеслав КУИМОВ
Фото: тг-канал «‎Парламент на Енисее»

Фото: тг-канал «‎Парламент на Енисее»

29 августа в обращение вышла новая почтовая марка «Красноярск — город трудовой доблести». Об этом сообщают социальные сети Заксобрания края.

Звание «Город трудовой доблести и славы» присвоено Красноярску 20 мая 2021 года. Всего во время войны в город было эвакуировано 29 различных предприятий. Они обеспечивали производство необходимого вооружения и продовольствия.

На марке можно увидеть памятник «Союз фронта и тыла», который установили в 2005 году у Мемориала Победы, через 60 лет после окончания Великой Отечественной войны.