Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия29 августа 2023 7:13

Недалеко от Лесосибирска медведь подкопал три могилы на кладбище

Жители поселка Стрелка обратили внимание на нашествие медведей
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Недалеко от Лесосибирска медведь подкопал три могилы на кладбище

Недалеко от Лесосибирска медведь подкопал три могилы на кладбище

Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители поселка Стрелка (он находится на месте слияния Ангары и Енисея, недалеко от города Лесосибирска) бьют тревогу: в последние дни к ним наведались сразу несколько медведей. Их видели в окрестностях. И не только видели – косолапые оставили свои следы.

В паблике «ЧП Лесосибирск» сообщили, что на прошлой неделе заметили медведицу и двух маленьких медвежат в лесном массиве в районе кладбища. В другой день в том же районе был замечен медведь-пестун, то есть годовалый зверь. Причем он повредил могилы, незначительно – но неприятный факт. Это подтверждает главный специалист администрации Лесосибирска в Стрелке Владимир Коротченко:

- Я сам его лично видел. Он перебегал через дорогу, по которой на паром ездят, убежал в лесной массив. И мужчина видел его на кладбище – подкопал три могилы. Если эта ситуация повторится и медведь будет шакалить на кладбище, его нужно будет убирать.

Сотрудники полиции выезжали на место, но хищника след простыл. А охотники уже наготове – в случае сигнала выдвинутся и ликвидируют зверя, пока он не натворил бед.