Недалеко от Лесосибирска медведь подкопал три могилы на кладбище Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители поселка Стрелка (он находится на месте слияния Ангары и Енисея, недалеко от города Лесосибирска) бьют тревогу: в последние дни к ним наведались сразу несколько медведей. Их видели в окрестностях. И не только видели – косолапые оставили свои следы.

В паблике «ЧП Лесосибирск» сообщили, что на прошлой неделе заметили медведицу и двух маленьких медвежат в лесном массиве в районе кладбища. В другой день в том же районе был замечен медведь-пестун, то есть годовалый зверь. Причем он повредил могилы, незначительно – но неприятный факт. Это подтверждает главный специалист администрации Лесосибирска в Стрелке Владимир Коротченко:

- Я сам его лично видел. Он перебегал через дорогу, по которой на паром ездят, убежал в лесной массив. И мужчина видел его на кладбище – подкопал три могилы. Если эта ситуация повторится и медведь будет шакалить на кладбище, его нужно будет убирать.

Сотрудники полиции выезжали на место, но хищника след простыл. А охотники уже наготове – в случае сигнала выдвинутся и ликвидируют зверя, пока он не натворил бед.