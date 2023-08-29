В Красноярском крае с начала 2023 года энтеробиозом заболели 1534 жителя

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В Красноярском крае за первые 7 месяцев 2023 года энтеробиозом заболели 1534 жителя. Основную часть из них составили дети — 99,2%. Об этом сегодня, 29 августа, сообщил Дмитрий Горяев, глава регионального Роспотребнадзора.

Горяев отмечает, что самой уязвимой категорией остается группа от 3 до 14 лет. Чаще болели энтеробиозом дети, проживающие в Красноярске, Ачинске, Норильске, Дивногорске, Минусинске, Лесосибирске, Таймырском муниципальном районе, Шушенском районе.

— Заболевание может протекать бессимптомно, а каждый зараженный острицами человек является источником их распространения среди членов семьи и организованного коллектива, — рассказал глава ведомства.